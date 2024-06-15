خلال الحر .. طريقة بسيطة لابعاد البعوض بلا مبيدات

الوكيل الإخباري - يتزايد ازعاج البعوض للكثير من الأشخاص خلال ارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤثر على نومهم.

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ومن الممكن التخلص من البعوض عن طريق استخدام الثلج، حيث يساعد الثلج الجاف في جذب البعوض بفضل انبعاثه لغاز ثاني أكسيد الكربون. يمكن وضع الثلج الجاف داخل وعاء مُغلق، وعندما يُنجذب البعوض نحوه، يُغلق الوعاء للامساك به. هذه الطريقة فعالة للتخلص من البعوض، على الرغم من أنها تتطلب بعض الوقت.



كما يُمكن استخدام الثوم كطارد فعّال للناموس والحشرات بفضل رائحته القوية. يُمكن سحق بعض فصوص الثوم أو فرمها وغليها مع القليل من الماء لبعض الوقت، ثم صب الماء في زجاجة رذاذ ورشه في جميع أنحاء الغرفة. هذا يجبر الناموس على الابتعاد ويمنعه من الاقتراب.

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