السبت 15-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يتبادل التهاني بحلول عيد الأضحى مع قادة دول شقيقة

الاحتلال يحتجز فلسطينية ويستولي على مركبتها في الخليل

شكر على تعاز من ابناء المرحوم محمود رافع الذيب بني صخر

"الصحة العالمية" تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية

الإفتاء توضح حكم الاشتراك في شاة واحدة للأضحية

تحذير امني الى اولياء الامور والاهالي بالاردن

إيهود باراك: الحرب ضد حماس فاشلة ويجب وقفها

عباس يدعو إلى اقتصار فعاليات عيد الأضحى على الشعائر الدينية

حملة لتنظيف جوف بحر العقبة

الأرصاد تحسم الجدل حول الفرق بين درجات الحرارة المسجلة في محطات الرصد والمركبات

السبت، 15-06-2024 12:16 م

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق كابينات مخصصة لتجربة ميزة الترجمة المباشرة على هواتف Galaxy S24

c9f99791-21d7-4873-a48d-4224f2575aa1


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن إطلاقها لنحو 20 كابينة من الكابينات الهاتفية التي خصصتها لتجربة ميزة الترجمة المباشرة من وإلى اللغة العربية مجاناً على هواتف Galaxy S24 المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في عدة مواقع حيوية في كل من العاصمة عمّان، والسلط، والزرقاء، بالإضافة لإربد والعقبة.

اضافة اعلان


وستعمل كابينات "سامسونج" كمحطات تفاعلية، تقدم الفرصة للزبائن والمهتمين لاكتشاف إمكانات التواصل متعدد اللغات في الوقت الفعلي، بما يشمل التواصل باللغة العربية، والتي قدمتها الشركة الأم ضمن التحديث الأخير على جميع الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي لديها، نظراً للاهتمام الكبير بها في العديد من الأسواق الهامة.


ومن خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها كابينات "سامسونج"، فإنه سيكون بإمكان الزوار التعرف على مدى السهولة في تنفيذ المهام بما يبسط حياتهم، كما يزيد إنتاجيتهم، مثل ترتيب الحجوزات، أو عقد الاجتماعات مع الآخرين بلغتهم الأم، وغير ذلك الكثير، بالاستفادة مما توفره ميزة الترجمة المباشرة من ترجمة صوتية ونصية سلسة، إلى جانب الترجمة ثنائية الاتجاه أثناء المحادثات الهاتفية التي سيتاح لهم إجراؤها.


وفي تعليق له على هذا الشأن، قال مدير قسم الهواتف الذكية في شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، معتز العقرباوي: "نرحب بجميع زبائننا وبالمستهلكين الأردنيين في كابينات سامسونج التفاعلية التي حرصنا على إطلاقها لتقريبهم من منظومة Galaxy AI التي تبني نمطاً أكثر انفتاحاً وشمولية في التجارب والحياة اليومية، داعين الجميع للانضمام إلينا وعيش المعنى الحقيقي للتطبيق السلس والمفيد والإنساني للذكاء الاصطناعي كما لم يكن متاحاً سابقاً."


هذا وكانت الشركة قد أعلنت أواخر نيسان الماضي عن توافر اللغة العربية مع عدد من اللغات، بعد إضافتها إلى مجموعة اللغات المتاحة على أجهزة Galaxy AI، والتي يصل مجموعها إلى 16 لغة متداولة عالمياً، مع خطط لإضافة المزيد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
٤

بنك الإسكان ينفذ حملته السنوية للتبرع بالدم "النخوة بدمك" بالتعاون مع بنك الدم

1000493866

قرّر بنفسك مع لوحة معلومات الأمان والخصوصيّة وميّزة Samsung Find وإعدادات الذكاء المتقدّمة

WhatsApp Image 2024-06-13 at 3.08.01 PM

زين تُتيح لمُشتركيها محتوى رياضي وترفيهي رقمي بالتعاون مع منصة "TOD"

WhatsApp Image 2024-06-13 at 2.27.18 PM

الملكية الأردنية تعقد لقاء صحفي للإعلان عن إطلاق رحلات موسمية إلى بافوس

49eefba5-7daf-4046-892a-b930adef72bf

بنك الاتحاد يستعد لقياس التأثير الكربوني للقروض والاستثمارات

4

بنك الإسكان الراعي الذهبي لمنتدى التمويل الأخضر 2024

أخبار متعلقة
1000493866

قرّر بنفسك مع لوحة معلومات الأمان والخصوصيّة وميّزة Samsung Find وإعدادات الذكاء المتقدّمة

EVP Won-joon Choi

وون جون تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير مكتب البحث والتطوير في وحدة أعمال تجربة الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات

1 (1)

سامسونج تُقدّم تجربة جديدة للتلفزيونات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أحدث شاشاتها المبتكرة

83aa1fb7-bbb3-4376-bfd1-e554a3cea780

منحنى التعلّم، الجزء الثاني: كيفيّة تصميم ذكاء اصطناعي قادر على التعامل مع اللهجات المتعدّدة