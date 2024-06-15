سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق كابينات مخصصة لتجربة ميزة الترجمة المباشرة على هواتف Galaxy S24

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن إطلاقها لنحو 20 كابينة من الكابينات الهاتفية التي خصصتها لتجربة ميزة الترجمة المباشرة من وإلى اللغة العربية مجاناً على هواتف Galaxy S24 المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في عدة مواقع حيوية في كل من العاصمة عمّان، والسلط، والزرقاء، بالإضافة لإربد والعقبة.

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وستعمل كابينات "سامسونج" كمحطات تفاعلية، تقدم الفرصة للزبائن والمهتمين لاكتشاف إمكانات التواصل متعدد اللغات في الوقت الفعلي، بما يشمل التواصل باللغة العربية، والتي قدمتها الشركة الأم ضمن التحديث الأخير على جميع الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي لديها، نظراً للاهتمام الكبير بها في العديد من الأسواق الهامة.



ومن خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها كابينات "سامسونج"، فإنه سيكون بإمكان الزوار التعرف على مدى السهولة في تنفيذ المهام بما يبسط حياتهم، كما يزيد إنتاجيتهم، مثل ترتيب الحجوزات، أو عقد الاجتماعات مع الآخرين بلغتهم الأم، وغير ذلك الكثير، بالاستفادة مما توفره ميزة الترجمة المباشرة من ترجمة صوتية ونصية سلسة، إلى جانب الترجمة ثنائية الاتجاه أثناء المحادثات الهاتفية التي سيتاح لهم إجراؤها.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال مدير قسم الهواتف الذكية في شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، معتز العقرباوي: "نرحب بجميع زبائننا وبالمستهلكين الأردنيين في كابينات سامسونج التفاعلية التي حرصنا على إطلاقها لتقريبهم من منظومة Galaxy AI التي تبني نمطاً أكثر انفتاحاً وشمولية في التجارب والحياة اليومية، داعين الجميع للانضمام إلينا وعيش المعنى الحقيقي للتطبيق السلس والمفيد والإنساني للذكاء الاصطناعي كما لم يكن متاحاً سابقاً."



هذا وكانت الشركة قد أعلنت أواخر نيسان الماضي عن توافر اللغة العربية مع عدد من اللغات، بعد إضافتها إلى مجموعة اللغات المتاحة على أجهزة Galaxy AI، والتي يصل مجموعها إلى 16 لغة متداولة عالمياً، مع خطط لإضافة المزيد.