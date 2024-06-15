احترس.. هذا الخطأ يعرض منزلك إلى غزو الأفاعي في الصيف

الوكيل الإخباري - يكثر ظهور الأفاعي في فصل الصيف، الذي يعد موسم ظهور الحشرات والزواحف التي تخرج من حالة البيات الشتوي.

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لذا حذر طبيب بيطري في مصر من خطأ قد يرتكبه البعض، بعدم التخلص السريع من وجود القوارض والفئران داخل المنازل في المناطق المأهولة بالسكان، موضحًا أنها تعتبر مصدر الجذب الرئيسي للثعابين والأفاعي السامة، واصفًا الفئران بـ "وجبة شهية" للزواحف السامة، وتجعلها تمكث في المكان الذي توجد به، وتتكاثر بسبب وجود مصدر الغذاء الأساسي، فضلاً عن عدم تهذيب الحدائق الملحقة بجوار المنازل التي تصبح أوكاراً للثعابين.



ونصح باستخدام سموم الثعابين مثل فوسفيد الزنك الذي يحقن في بيض الحمام أو العصافير للقضاء على الزواحف في حال ظهورها، لأن الثعبان يشم رائحة هذا البيض من مسافة بعيدة ويعتبره وجبة شهية، فيبتلعه مرة واحدة وبداخله السم، مما يتسبب في وفاته.



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