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تفاصيل صادمة عن العقد الموقع قبل ركوب غواصة «تيتان»!

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الثلاثاء، 27-06-2023 04:45 م

تفاصيل صادمة عن العقد الموقع قبل ركوب غواصة «تيتان»!

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الوكيل الاخباري - كشف كاتب المسلسل الأمريكي المثير للجدل «عائلة سيمبسون» مايك ريس، تفاصيل صادمة عن العقد الذي يوقع عليه الركاب قبل ركوب غواصة «تيتان» والانطلاق إلى الأعماق.

وقال ريس إنه سافر على متن الغواصة 3 مرات، آخرها العام الماضي لمشاهدة حطام سفينة «تيتانيك» في أعماق المحيط الأطلسي، مضيفا أنه في كل مرة كان يوقع على عقد لصالح شركة «أوشن غيت» المشغلة للغواصة، يتنازل من خلاله عن أي حقوق، ويتحمل المسؤولية الكاملة في حال وقوع أي خطأ تحت الماء.

وأكد ريس على ذكر كلمة الموت 3 مرات في العقد، والالتزام بدفع مبلغ قدره 250 ألف دولار مقابل الرحلة.

وأشار الكاتب الأمريكي إلى وجود خلل في الرحلة في كل مرة يشارك فيها، حيث كانت تفقد الاتصال باستمرار بالسطح، وذات مرة ضاعت قرب حطام «تيتانيك».

ووفقاً للوثيقة التي وقع عليها، لم يتم اعتماد غواصة «تيتان» التجريبية من قبل أي هيئة تنظيمية، ويمكن أن تتسبب بإصابات جسدية أو صدمة نفسية أو وفاة.

ووصف ريس الرحلة بالممتعة لكن «انتحارية»، قائلاً: «كان هناك شرح كامل لكل المخاطر التي قد يتعرض لها من هم على متن "تيتان"، ومنها فقدان الحياة، هناك 100 طريقة للموت».

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