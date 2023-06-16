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الجمعة، 16-06-2023 10:21 ص

للمرة الأولى منذ 6 سنوات.. غواصة نووية أمريكية تتجه إلى كوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري- أرسلت الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية الجمعة، للمرة الأولى منذ 6 سنوات غواصة تعمل بالطاقة النووية قادرة على حمل نحو 150 صاروخا من طراز توماهوك.

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يأتي ذلك بعد يوم من استئناف كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية ردا على التدريبات بالذخيرة الحية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ووصلت الغواصة "يو إس إس ميشيغان"، التي تعد أحد الأصول الرئيسية للبحرية الأمريكية، بعدما تعهدت الولايات المتحدة بتعزيز "الرؤية المنتظمة" للأصول الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، بعد إعلان واشنطن الصادر عن الرئيس يون سيوك-يول والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما في واشنطن في أبريل.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إنه مع نشر "يو إس إس ميشيغان"، ستجري القوات البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية تدريبات على تعزيز قدرات عملياتهما الخاصة وقدراتهما المشتركة على التعامل مع التهديدات النووية الكورية الشمالية المتزايدة.

وأضافت أن الغواصة الأمريكية وصلت إلى ميناء بوسان في جنوب شرق البلاد لكنها لم تذكر المدة التي ستبقى فيها في المياه الكورية الجنوبية.

 




 

 


 

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