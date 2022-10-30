الأحد 30-10-2022
الوكيل الاخباري

إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء

الضمان يأمل بمنح التعديلات الأخيرة صفة الاستعجال

تعطل حافلة بالقرب من دوار الداخلية

الشمالي: نسعى لنصل الى التكامل الاقتصادي

مشروع لاقمة مبنى متعدد الاستخدامات وموفر للطاقة في اربد

هكذا ودّع عون قصر الرئاسة اللبنانية

الأردن يعزي العراق بضحايا حادث انفجار صهريج في بغداد

الأرصاد تتوقع انخفاض الأمطار 30% عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف

تعليق الدوام في مدرسة الرويشد بالفترة المسائية بسبب الظروف الجوية

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

عاجل

إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس - أسماء

الأحد، 30-10-2022 01:04 م

تقرير: تلوث الهواء ثاني عامل خطر رئيسي للوفاة في افريقيا

بحث_حول_تلوث_الهواء


الوكيل الإخباري-قال تقرير لمبادرة حالة الهواء العالمي إن جميع بلدان القارة الإفريقية تقريباً تواجه آثاراً صحية خطيرة ناجمة عن تلوث الهواء.

وقدم التقرير، الذي نُشر أمس على موقع "جلوبال إير إنيشياتيف"، تحليلاً شاملاً لمصادر تلوث الهواء الرئيسية والآثار الصحية ذات الصلة في القارة التي تضم أكثر من 1.2 مليار شخص

ووفقاً للتقرير، يعد تلوث الهواء ثاني عامل خطر رئيسي للوفاة في جميع أنحاء إفريقيا، والتي تضم خمسة من البلدان العشرة الأولى الأكثر تلوثاً في جميع أنحاء العالم من حيث الجسيمات الدقيقة المحيطة (PM2.5).

وفي عام 2019، ساهم تلوث الهواء في ما يقدر بنحو 1.1 مليون حالة وفاة في أفريقيا، مع 63% مرتبطة بالتعرض لتلوث الهواء المنزلي.

وحذّر التقرير من أن الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة معرضون بشكل خاص لخطر كبير للتأثيرات الصحية الشديدة من تلوث الهواء داخل المنزل. ويموت حوالي 236 ألف مولود جديد خلال الشهر الأول من العمر من التعرض لتلوث الهواء، 80% منهم بسبب تلوث الهواء المنزلي.

وارتبط 14% من جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء إفريقيا بتلوث الهواء. كما أن لهذه التأثيرات على الأطفال حديثي الولادة والرضع عواقب طويلة المدى على الصحة العامة، بما في ذلك مشاكل نمو الرئة وزيادة التعرض للأمراض المعدية.

وجمع هذا التقرير بيانات من مشروع العبء العالمي للأمراض ومن تقييم عالمي حديث لمصادر تلوث الهواء لمناقشة اتجاهات تلوث الهواء ومصادره وأعباء الأمراض المرتبطة به عبر هذه المنطقة المهمة ، مع التركيز بشكل خاص على مصر، وغانا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وجنوب أفريقيا.

وتم إنتاج التقرير من قبل مبادرة حالة الهواء العالمي، وهو تعاون بين معهد التأثيرات الصحية ومعهد القياسات الصحية ومشروع العبء العالمي للأمراض التابع لمعهد القياسات الصحية.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
635e59a04c59b7792410343e

ميشال عون يعلن توقيع مرسوم استقالة حكومة نجيب ميقاتي

a12264965f

هكذا ودّع عون قصر الرئاسة اللبنانية

635e4fdf4c59b764a647d766

البحرية الروسية تعلن عن اختبار غواصة نووية استراتيجية جديدة

635e4cb24236043ada6e2063 (1)

روسيا تدرج 11 إقليما بريطانيا على قائمة الدول غير الصديقة

635e3e824236043bf77f3b20

الكرملين يحدد أساس الحوار بين بوتين وبايدن

635e317642360476c67112d1

الكشف عن السبب الرئيسي لحادث التدافع الأكثر دموية في كوريا الجنوبية

أخبار متعلقة
3da7e4e4-2022-07-21t152929z_349583108_rc2o1v9g8tbe_rtrmadp_3_ukraine-crisis-zelenskiy-health

الرئيس الأوكراني: دول عربية ستتأثر نتيجة تأخير صادرات الحبوب الأوكرانية