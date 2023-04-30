الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يعلن عن دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا

وفد برازيلي تعاوني يزور الوطني للبحوث الزراعية

اختتام فعاليات المخيم الإرشادي لمديرية شباب إربد

افتتاح بازار أصيلة لدعم النساء المُنتجات في عمان

المفرق: إصابة طفل جراء مهاجمته من قبل كلاب ضالة

تمديد الهدنة الإنسانية في السودان

الرويضي: ثبات المقدسيين سيفشل أي مشروع للاحتلال بالأقصى

وقفة برام الله للمطالبة بلم شمل العائلات

ولي العهد: ممتن لجميع الآراء والأفكار التي قُدمت في منتدى تواصل

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الأحد، 30-04-2023 05:53 م

تمديد الهدنة الإنسانية في السودان

main_image644e7d669cda9


الوكيل الاخباري - أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم الأحد، تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وفي بيان لها، قالت قوات الدعم السريع: "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية، نعلن تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1682863062741

أبو الغيط يثمن موقف اليابان الداعم للقضية الفلسطينية

644e68c64236041bf405f594

تركيا.. مصرع 4 جنود وإصابة آخرين في حادث سير

644e526042360413bb1a8a02

مسؤولة أوكرانية تكشف السبب الحقيقي لاستهداف خزان الوقود في القرم

644e64444c59b74a9e08997c

الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 مسيرات ومركز قيادة ومستودعات أسلحة

1000 (100)

إعصار يضرب ولاية فلوريدا

644e5e2142360420cd7ac4ca

الدوما: على الغرب أن يفكر بمصالح مواطنيه بسبب تداعيات العقوبات ضد روسيا

أخبار متعلقة
644caed54236045a41147684

السودان.. الاشتباكات مستمرة بين الجيش والدعم السريع بوتيرة متقطعة

w

الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة

1

نقابة الأطباء في السودان: إغلاق أكثر من 65 مستشفى في البلاد

main_image643f1aa98009c

الدعم السريع السودانية تؤكد التزامها بالهدنة

8

قوات الدعم السريع السودانية تبدي استعدادها لتسليم الجنود المصريين

w

حميدتي يبحث مع 3 مبعوثين دوليين التطورات في السودان