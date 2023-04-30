تمديد الهدنة الإنسانية في السودان

الوكيل الاخباري - أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم الأحد، تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة.



وفي بيان لها، قالت قوات الدعم السريع: "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية، نعلن تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".

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