توجه روسي بمساعدة قطر في تحضيرات مونديال 2022

الوكيل الإخباري- وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية بمساعدة قطر في تحضيراتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

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وأكد الكرملين، اليوم الأحد، أن بوتين، بين حزمة من الأوامر أصدرها في أعقاب منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وجه الحكومة الروسية بمساعدة الجهات والمنظمات المختصة في تحضير وتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.



وأمر بوتين الحكومة الروسية، بإصدار تقرير عن جهودها في هذا المجال بحلول مطلع ديسمبر القادم، ثم إصدار مثل هذه التقارير مرة في كل 6 أشهر.



ويأتي ذلك بعد مناقشة بوتين التحضيرات للمونديال القادم مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في مكالمة هاتفية جرت بينهما مؤخرا.

المصدر: روسيا اليوم