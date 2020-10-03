توضيح حول مصير الانتخابات الرئاسية الامريكية بعد اصابة ترامب بكورونا

الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن الفحوص أكدت إصابته بمرض «كوفيد-19» وإنه دخل الحجر الصحي.

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وأوضح كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أن ترامب يعاني من أعراض طفيفة. لكن تشخيص الإصابة في حد ذاته، قبل أقل من خمسة أسابيع على انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر، يثير التساؤلات عما سيحدث لو مات مرشح للرئاسة أو مات الرئيس المنتخب أو عجز عن أداء مهام منصبه.



فيما يلي شرح للطريقة التي يعالج بها القانون الأميركي والقواعد الحزبية مثل هذه السيناريوهات.



* هل يمكن تأجيل انتخابات الثالث من نوفمبر؟



نعم، ولكنه احتمال غير وارد إلى حد كبير. فالدستور الأميركي يمنح الكونغرس سلطة تحديد موعد الانتخابات. وينص القانون على أن تُجرى الانتخابات في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر كل أربع سنوات، على ألا يكون هذا اليوم هو بداية الشهر.



وفي حكم المؤكد أن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون سيعترض على تأجيل الانتخابات، حتى لو وافق مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين. ولم تتأجل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة قط.



* ماذا يحدث لو مات مرشح قبل الانتخابات؟



تنص القواعد التنظيمية في اللجنتين الوطنيتين للحزبين الديمقراطي والجمهوري على دعوة أعضائهما للتصويت لاختيار مرشح بديل. لكن سيكون قد فات الأوان على الأرجح لاختيار مرشح بديل في الوقت المناسب قبل الانتخابات.

ويجري الآن التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة، وأدلى أكثر من 2.2 مليون ناخب بأصواتهم، حسبما يقول مشروع الانتخابات الأميركية بجامعة فلوريدا.



علاوة على ذلك انقضت مهلة تغيير بطاقات الاقتراع في ولايات كثيرة، وأُرسلت بطاقات الاقتراع للإدلاء بالأصوات عبر البريد إلى الناخبين في 24 ولاية. ومن المتوقع استخدام التصويت عبر البريد على نطاق واسع بسبب فيروس كورونا.



وما لم يؤجل الكونغرس الانتخابات، يظل على الناخبين الاختيار بين إما الجمهوري ترامب أو الديمقراطي جو بايدن حتى لو توفي أحدهما قبل الثالث من نوفمبر. لكن الأسئلة لا تنتهي لو كان المتوفى هو الفائز.

* ماذا يحدث لو مات رئيس منتخب أو أصبح عاجزا بعد مصادقة الكونغرس على النتيجة؟



بموجب دستور الولايات المتحدة، يؤدي الرئيس المنتخب اليمين في العشرين من يناير، وهو يوم التنصيب، بعد أسبوعين من مصادقة الكونغرس على نتيجة الانتخابات. وإذا توفي الرئيس المنتخب يؤدي نائب الرئيس المنتخب اليمين في 20 يناير.

المصدر - الامارات اليوم



