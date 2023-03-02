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الخميس، 02-03-2023 08:58 ص

توقيف رجل في مطار أمريكي خبّأ عبوة ناسفة في حقيبته

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأميركية، أمس الأربعاء أنها أوقفت رجلاً بعدما اكتشفت عبوة ناسفة مخبّأة في حقيبته أثناء محاولته السفر في رحلة داخلية من بنسلفانيا إلى فلوريدا.

وقالت الوكالة الأميركية لسلامة المطارات "تي إي إيه" في بيان إنّه في مطار "ليهاي فالي" الدولي في شرق البلاد تم يوم الإثنين الماضي "اكتشاف العبوّة خلال تفتيش روتيني للأمتعة المسجّلة".

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وأوضح البيان أنّ "الحقيبة أطلقت إنذاراً عندما دخلت جهاز فحص الأمتعة" ففتّش أحد عناصر الأمن محتوياتها وعثر على عبوّة مخبّأة في بطانة الحقيبة.


وسرعان ما تأكّد لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أنّ العبوة الدائرية الشكل هي بالفعل عبوّة متفجّرة تضمّ مسحوقاً من نوع المساحيق التي تدخل في صناعة الألعاب النارية، بحسب وثيقة قضائية نشرها موقع أكسيوس.


وتضيف الوثيقة الصادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي والموجّهة إلى القضاء أنّ الحقيبة احتوت أيضاً على قارورة من غاز البوتان (الغاز المنزلي) وولاعة وأنبوب بداخله بقايا مسحوق أبيض.


وبحسب الشرطة الفدرالية فإنّ المشتبه به يدعى مارك مافلي وكان يريد السفر جواً إلى مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا.


ووفقاً للوثيقة القضائية فقد سارع مافلي إلى مغادرة المطار ما أن سمع عبر مكبّرات الصوت نداء تدعوه فيه السلطات للتوجّه إلى مكتب الأمن.


لكن ما هي إلا ساعات قليلة على مغادرته المطار حتى أوقفته الشرطة.

البيان

 




 

 


 

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