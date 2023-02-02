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الخميس، 02-02-2023 11:20 ص

لافروف: الغرب يعمل بشكل علني على تصعيد الصراع في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه كلما زاد الغرب في تزويد كييف بالأسلحة بعيدة المدى زادت الحاجة لدفعها بعيدا عن الأراضي الروسية.

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وأضاف لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تسعى إلى إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة آمنة لأراضي روسيا.

 

وتابع أن الغرب يعمل بشكل علني على تصعيد الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا الآن في قلب معركة جيوبوليتيكية.

 

وبيّن لافروف أن الولايات المتحدة "سحقت" الاتحاد الأوروبي وحرمته من آخر علامات الاستقلال.

 

وأشار إلى أن الغرب يحاول إلحاق هزيمة بروسيا، تجعلها غير قادرة على استعادة قوتها لعشرات السنين.


وشدد الوزير الروسي على أن الغرب لا يحترم حياد البلدان النامية ويضغط تقريبا يوميا على أولئك الذين لم ينضموا بعد إلى العقوبات ضد روسيا الاتحادية.

 

RT

 




 

 


 

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