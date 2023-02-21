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الثلاثاء، 21-02-2023 10:38 ص

حاكم ولاية فلوريدا ينتقد زيارة بايدن إلى كييف

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الوكيل الإخباري - انتقد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا، قائلا إن الرئيس يتجاهل المشاكل المحلية من خلال القيام برحلة دولية تضمنت رحلة مفاجئة إلى كييف.

ديسانتس الذي يرجح أنه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، علق في مقابلة مع "فوكس نيوز" على رحلة بايدن المفاجئة لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قائلا: "لدينا الكثير من المشاكل المتراكمة هنا في بلدنا والتي يتجاهلها".

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وأشار إلى أنه ""أثناء تواجده (بايدن) هناك، أعتقد أنني والعديد من الأمريكيين نفكر: حسنا، إنه قلق للغاية بشأن تلك الحدود الموجودة في النصف الآخر حول العالم. لم يفعل أي شيء لتأمين حدودنا هنا في الوطن"، مضيفا: "لقد تدفق الملايين والملايين من الناس عبر الحدود.. وبعد ذلك عانينا من إذلال وطني لأن الصين تطير مناطيد تجسس عبر الولايات المتحدة القارية".


يذكر أن بايدن زار يوم أمس الاثنين العاصمة الأوكرانية كييف والتقى زيلينسكي، حيث أعلن عن شحنة أخرى ستقدمها واشنطن لكييف من المعدات الهامة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات ورادارات المراقبة الجوية.

 

RT

 




 

 


 

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