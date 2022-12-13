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الثلاثاء، 13-12-2022 10:13 ص

تونس: إحالة 45 مخالفة انتخابية إلى النيابة العمومية

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ماهر الجديدي، إحالة 45 مخالفة انتخابية إلى النيابة العمومية.

وأقر الجديدي خلال استضافته، في حصة "الماتينال" أن معظم المخالفات في ولاية بنزرت، لافتاً إلى أن الإحالات أغلبها متعلق بتمزيق معلقات.

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وبين الجديدي أن تمزيق المعلقات جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون التونسي، مضيفاً أن أكثر المخالفات من هذا النوع، فيما أفاد أن بعض المخالفات تتعلق باعتداءات خلال الأنشطة الميدانية، حيث تتم المعاينة ثم الإحالة، وفق تعبيره.


وتنطلق الانتخابات التشريعية في تونس 17 ديسمبر الجاري، وسط توقعات بأن تعلن نهاية المسيرة السياسية لحركة النهضة الإخوانية، التي يتهمها التونسيون بإغراق البلاد في الأزمات منذ عام 2011.


ويرجح خبراء تونسيون أن تقطع الانتخابات طريق العودة أمام الحركة، خاصة بعد فشل محاولاتها المستميتة في الداخل والخارج، لإجهاض العملية الانتخابية.


ووفق "خريطة الطريق" التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.


ويواجه قياديون في حركة النهضة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، اتهامات في ملفات ثقيلة أمام القضاء التونسي، منها غسيل الأموال وتسفير الشباب لمناطق القتال في الخارج، وسط مطالبات في الشارع بحل الحركة.

 

البيان

 




 

 


 

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