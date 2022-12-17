السبت 17-12-2022
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السبت، 17-12-2022 12:20 م

ثلوج موسكو تسبب تأخير وإلغاء حوالي 40 رحلة جوية

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الوكيل الاخباري- جاء في بيانات خدمة "جدول مواعيد ياندكس"، أنه تم إلغاء 17 رحلة جوية وكذلك تأخير 20 رحلة أخرى في مطارات موسكو: فنوكوفو، ودوموديدوفو، وشيريميتيفو.

ووفقا للمعلومات المتوفرة مع حلول الساعة 10:23 بتوقيت موسكو، تم تأجيل ست رحلات في مطار فنوكوفو وإلغاء عشر رحلات، وتأخرت ثماني رحلات وألغيت رحلة واحدة في دوموديدوفو، وفي شيريميتيفو، تأخرت ست رحلات وألغيت ست رحلات.

وقال ميخائيل ليوس، من العاملين في مركز فوبوس للطقس، إن معدل هطول الثلوج في موسكو زاد في ديسمبر عن المعدلات المعروفة: 112 في المائة من المعدل المناخي المعتاد.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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