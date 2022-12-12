الثلاثاء 13-12-2022
الوكيل الاخباري

الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم

التفاؤل بشأن التضخم يرفع الذهب عالمياً

مدعوون للتعيين في صندوق المعونة الوطنية - أسماء

النفط يواصل صعوده بعد إغلاق خط أنابيب رئيسي بأميركا

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من بيت لحم

السير تكشف سبب حادث تصادم 3 حافلات في الكرك

وفاتان بحادثين منفصلين لتدهور تراكتور في عجلون والطفيلة

بايدن يثير الجدل مجددا بتصرفاته وتصريحاته

التربية: سنحمل الطلبة سعر الكتاب في حال تسليمه غير صالح للاستخدام

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

الإثنين، 12-12-2022 08:34 م

موسكو تعرب عن قلقها من تدهور الوضع في كوسوفو

639754244236043b1d237d19


الوكيل الاخباري- صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن موسكو قلقة من التدهور الجديد للوضع في كوسوفو وتراقب تطوراته على مدار الساعة.

وقالت زاخاروفا: "نحن منزعجون من التدهور الجديد للوضع في المنطقة الصربية، ونراقب تطوره بشكل حرفي على مدار الساعة، خاصة بعد سلسلة الاستفزازات التي قامت بها بريشتينا، بالتواطؤ مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي اتخذت مسارا نحو قمع أكثر صرامة ضد الصرب في كوسوفو، واستخدام العنف المباشر بدوافع عرقية".

وأكدت: "هدف المحرضين واضح، السيطرة الكاملة على المناطق الشمالية غير الألبانية من المقاطعة.. وبفضل صمود صرب كوسوفو، بالاعتماد على دعم بلغراد، لا يزال من الممكن تجنب وقوع حوادث كبيرة، الوضع ينزلق إلى مواجهة مفتوحة بعواقب مؤسفة".

وحملت زاخاروفا المسؤولية عن التدهور السياسي في كوسوفو وتدهور الوضع الأمني ، على عاتق قادة كوسوفو وعلى رأسهم، رئيس الوزراء ألبين كورتي، وأوصياؤهم الغربيون، الذين من الواضح أن واشنطن تأتي في صدارتهم.

وتابعت: "هناك فشل آخر يصم الآذان لوساطة الاتحاد الأوروبي في الحوار المتوقف بين بلغراد وبريشتينا.. الأوهام الأخيرة حول قدرة الاتحاد الأوروبي على التفكير مع الشخصيات الألبانية في كوسوفو، الذين يرفضون علانية أي نصيحة ويفرضون قواعدهم على الآخرين".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
PLAAF_Xian_H-6M_Over_Changzhou

الصين ترسل عددا قياسيا من القاذفات إلى منطقة الدفاع التايوانية

639818cc4c59b767ef07dd57

سياسي نمساوي: اعترافات ميركل مخيفة وضربة لمصداقية السياسيين الأوروبيين

p3 n3

تونس: إحالة 45 مخالفة انتخابية إلى النيابة العمومية

116_1

قطر: أكثر من 15 مليون راكب استخدموا مترو الدوحة في 3 أسابيع

639818fc4c59b767f348487d

بايدن يثير الجدل مجددا بتصرفاته وتصريحاته

6397fc8b4c59b767f3484863

الولايات المتحدة تعلن عن إرسال شحنة الدفعة الأولى من معدات الطاقة إلى أوكرانيا

أخبار متعلقة
638497014c59b71175316fc2

حريق يلتهم مركزا تجاريا ضخما في ضواحي موسكو

63957a8242360450ad7073ef

تأجيل أكثر من 50 رحلة في مطارات موسكو بسبب عاصفة ثلجية

102016267564922

مدّعي عام الجنائية الدولية يحذّر من تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة روسيا

638ed6074c59b74db0718ff8

مقتل شخص في انفجار بمحطة لضخ المياه في طوكيو

zelensky

"فاينانشيال تايمز" تختار زيلينسكي شخصية العام

638cb61942360447b5550c2f

صحيفة إسبانية: زيلينسكي في موقف صعب مع انحسار الدعم الغربي