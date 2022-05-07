السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 07-05-2022 05:43 م

جرحى بانفجار لغم وسط سوريا

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الوكيل الاخباري - أصيب ثلاثة أشخاص في سوريا بجروح متفاوتة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي "داعش" في قرية عكش بريف السلمية الشرقي بمدينة حماة في وسط سوريا.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر في الشرطة " انفجر لغم أرضي من مخلفات إرهابيي داعش في قرية عكش بريف السلمية الشرقي خلال تواجد عدد من المواطنين في المكان ما تسبب بإصابة رجلين اثنين وطفلة بجروح متفاوتة وجرى نقلهم إلى مشفى السلمية الوطني".

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