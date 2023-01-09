جمهورية دونيتسك.. تحرير بلدة استراتيجية في الطريق إلى سوليدار وأرتيوموفسك

الوكيل الاخباري- أعلنت قيادة دفاع جمهورية دونيتسك الشعبية صباح اليوم عن تحرير بلدة باخموتسكويه الواقعة بالقرب من سوليدار، شمال شرق أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية).

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ووفقا لقناة "تليغرام" التابعة لقيادة دفاع الجمهورية، فقد تم تحرير قرية باخموتسكويه اعتبارا من صباح اليوم 9 يناير.



وتقع مدينة أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل استراتيجي هام لتزويد مجموعات القوات الأوكرانية في دونباس، حيث تمر عبر هذه المدينة شبكة من الطرق والسكك الحديدية، وتجري معارك شرسة من أجل مدينتي أرتيوموفسك وسوليدار.

روسيا اليوم