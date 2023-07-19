جنوب أفريقيا: بوتين لن يحضر قمة بريكس

الوكيل الإخباري - قالت الرئاسة في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة بريكس التي تعقد في جنوب أفريقيا في أغسطس، وذلك بناء على "أمر متفق عليه بين الطرفين".



وأوضحت الرئاسة في بيان أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيمثل روسيا في القمة بدلاً من الرئيس.

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وواجهت جنوب أفريقيا معضلة في استضافة القمة نظراً لكونها مطالبة من الناحية النظرية، لأنها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، بالقبض على بوتين إذا حضر القمة بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب.



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين.



وقالت رئاسة جنوب أفريقيا إن زعماء البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا سيحضرون القمة.

البيان