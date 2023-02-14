جنوب أفريقيا.. 7 قتلى جراء الفيضانات والسلطات تعلن حالة الكارثة الوطنية

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا، أمس الاثنين، حالة الكارثة الوطنية بعدما أسفرت الفيضانات الناجمة جراء هطول أمطار غزيرة في الأيام القليلة الماضية عن سقوط سبعة قتلى وعدد من المفقودين.

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وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أعلنت حالة الكارثة الوطنية لإتاحة استجابة قوية ومنسقة لتداعيات الفيضانات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وبحسب المتحدثة باسم مركز إدارة الكوارث في المقاطعة الساحلية نونالا ندلوفو، لم تصدر حتى الساعة حصيلة للضحايا على المستوى الوطني، لكن الأحوال الجوية السيئة تهدد سبعا من مقاطعات البلاد التسع، لا سيما تلك الواقعة على الساحل الشرقي المطل على المحيط الهندي.



وفي ليمبوبو، المقاطعة الواقعة شمالي البلاد على الحدود مع زيمبابوي، تضرر من جراء الفيضانات مستشفى وطرقات وجسور كما جرفت السيول عددا من السيارات.



وقالت الرئاسة في بيان إن المزارعين تكبدوا خسائر في المحاصيل والمواشي.



وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من أنه لا يزال يتوقع هطول أمطار متواصلة وغزيرة ما يهدد بحدوث فيضانات كون التربة مشبعة بالمياه، والمجاري المائية بلغت ذروة مستوياتها.



وشهدت جنوب أفريقيا العام الماضي، أسوأ فيضانات في تاريخها، وسجلت خسائر فادحة حينها في ديربان، ثالث كبرى مدن البلاد وأحد الموانئ الرئيسية في القارة، حيث تسببت الأمطار والفيضانات بسقوط أكثر من 400 قتيل وتضرر أكثر من 85 ألف شخص.

بترا