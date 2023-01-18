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الأربعاء، 18-01-2023 02:55 م

رئيس المجلس الأوروبي يدعم توريد الدبابات إلى أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن استمرار المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، وعن دعمه لتوريد الدبابات لأوكرانيا كما ذكرت بعض الدول الغربية.

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وقال في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.: "سنواصل دعم الأوكرانيين طالما كان ذلك ضروريا. كما نعمل على زيادة دعمنا العسكري من خلال صندوق السلام الأوروبي. أنا شخصيا أؤيد توريد الدبابات إلى أوكرانيا".


وأنشأ الاتحاد الأوروبي صندوق السلام الأوروبي (European Peace Facility) الممول من خارج الميزانية في مارس 2021 لزيادة القدرة على منع النزاعات وتعزيز الأمن الدولي. تم تخصيص حوالي 5.7 مليار يورو لميزانية الصندوق للفترة 2021-2027.

وفي نوفمبر الماضي، ذكر رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه تم بالفعل إنفاق 3.1 مليار يورو من ميزانية هذا الصندوق، بما في ذلك 2.6 مليار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.


وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن مصدر في الحكومة البريطانية بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك قرر نقل سرية من دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا.


ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في الحكومة، أن سوناك سيبلغ فلاديمير زيلينسكي بالخطة، قائلا إنه "يريد أن تشارك بريطانيا بصوت أعلى من الكلمات (بالأفعال)".

 

RT

 




 

 


 

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