الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يقصف موقعا شرق غزة

الخدمة المدنية يعلن اسماء الناجحين بامتحانات تنافسية - اسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الملك يعزي بالصحفي جمال حداد

تعميم حكومي اليوم الثلاثاء

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

اعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الملكة تفتتح مقر التوسعة الجديد لمطبخ الكرمة الإنتاجي في الياسمين

وفاة و5 إصابات بحادث سير مروع في الزرقاء

حفتر يصل إلى روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا

الثلاثاء، 26-09-2023 09:26 م

جنوب إفريقيا.. وفاة 8 أشخاص صعقا بالكهرباء جراء الفيضانات

65131b1c4236045acf1d5d10


الوكيل الاخباري- لقي 8 أشخاص بينهم 4 أطفال مصرعهم قرب مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب إفريقيا، صعقا بالكهرباء في حادثين منفصلين جراء الفيضانات التي غمرت بعض المخيمات العشوائية الفقيرة في المنطقة.اضافة اعلان


وأفادت خدمة الطوارئ في العاصمة كيب تاون اليوم الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة التي استمرت لعدة أيام تسببت بوقوع فيضانات عارمة في بعض المخيمات العشوائية الفقيرة.

وأوضحت خدمات إدارة مخاطر الكوارث في كيب تاون، في بيان رسمي، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في مستوطنة "دريفتساندز" على الأطراف الشرقية للمدينة، بعدما تسببت الفيضانات في مشكلات في توصيلات الكهرباء، فيما تعرض 4 أطفال للصعق بالكهرباء ولقوا حتفهم في مستوطنة كليبفونتين.

وتجدر الإشارة إلى أن وصلات الكهرباء في كثير من المنازل في البلدات الفقيرة على مشارف ثاني أكبر المدن في جنوب إفريقيا، مؤقتة حيث يربط الناس منازلهم أو أكواخهم بخطوط الكهرباء الموجودة بأنفسهم.

وبالرغم من أن تلك الوصلات غير قانونية وخطيرة لكنها واسعة الانتشار نسبيا في تلك المناطق.

وضربت عاصفة منطقة كيب تاون ومقاطعة كيب الغربية بشكل عام، على مدار ثلاثة أيام، ما تسبب في ارتفاع منسوب مياه الأنهار وإغراقها المناطق السكنية والطرق الرئيسية، سواء في المناطق الساحلية أو الداخلية، وتم إجلاء المئات.

وقالت هيئة الكهرباء الوطنية إن الانقطاعات الناجمة عن التغيرات المناخية تسببت في انقطاع خلف أكثر من 80 ألف عميل في جميع أنحاء المقاطعة بدون كهرباء، وانخفض هذا العدد إلى خمسة عشر ألفا بحلول اليوم الثلاثاء مع تراجع هطول الأمطار.

وقال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات في منطقة أوفربيرغ الزراعية، التي تبعد أكثر من مائة كيلومتر شرق كيب تاون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
651321d54236045ae4612e0b

هولندا تعلن موعد تسليم مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا

651318854c59b71f8b2cc0db

انفجاران قويان يهزان السويد

65130c9a4236045a062b8b7f

سوريا تعتبر العقوبات الغربية إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح

651306724c59b759f5706c17

بلغاريا تخطط لإرسال صواريخ "إس-300" معطوبة إلى أوكرانيا

6512fccd4236045a9c16784d

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية السعودي في مكتبه بالديوان الأميري

6512f64a4c59b7547e3f0ee9

تحذير عاجل في مصر من تغييرات جوية مفاجئة تضرب البلاد

أخبار متعلقة
650a778a4c59b71c5738aa1c

تونس.. عودة تيار الكهرباء بعد انقطاع مفاجئ في كل المدن

650602e142360407b4697282

سويسرا.. تظاهرة للمطالبة برفع الأجور ومعاشات التقاعد

ليبيا

مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة الليبية

6505ee864c59b75c2f5d2991

الولايات المتحدة.. إصابة 4 أشخاص في أحداث عنف متفرقة في نيويورك

6505f2704236046a962e56d1

نيبنزيا: نتائج الاجتماع القادم لمجلس الأمن الدولي مع زيلينسكي ستكون صفرا

6505a78e4c59b7625c247354

مقتل سبع نساء ورجل بصواعق رعدية وسيول في اليمن