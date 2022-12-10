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السبت، 10-12-2022 03:15 م

جونسون: دعم أوكرانيا أنهك كاهل الميزانيات الغربية

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الوكيل الاخباري- صرح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، بأن هذا الشتاء سيكون صعبا للغاية بدون الغاز الروسي.

وأوضح جونسون في مقال عبر صحيفة Wall Street Journal، أن هذا الشتاء سيكون صعبا للغاية، بالنسبة للدول التي تعتمد على الغاز الروسي، ولكن سيتم التغلب على ذلك هذا العام بفضل الاحتياطات المخزنة، وأن الخطر الأكبر بانتظار أوروبا في عام 2023- 2024، بسبب استهلاك الاحتياطات وصعوبة تعويضها.

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وأضاف، أن محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة لم تدخل الخدمة بعد، وأن العديد من الدول الأوروبية تسابق الزمن لإنشاء المزيد من مولدات الطاقة التي تعتمد على الرياح البحرية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستغناء عن المفاعلات النووية للطاقة الكهربائية.

وأكد على ضرورة استمرار تقديم الدعم لقوات كييف، رغم آثاره الثقيلة على ميزانية بريطانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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