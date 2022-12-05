ليبيا.. رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز

الوكيل الاخباري- أعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة مساء الاثنين، رفع حالة "القوة القاهرة" عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز.



ودعا المجلس الشركات النفطية العالمية التي أبرمت عقودا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا.

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وأكد في بيان نشرته منصة "حكومتنا" عبر صفحتها على "فيسبوك"، على استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.



وأوضح مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لعودة الحياة لمختلف القطاعات بالدولة الليبية وتتويجا لجهودها المبذولة لدعم قطاع النفط، وإيماء إلى توصيات المؤسسة الوطنية للنفط بشأن رفع حالة القوة القاهرة الواردة بكتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 6551 المؤرخ في 24 نوفمبر 2022".

روسيا اليوم