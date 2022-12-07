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الأربعاء، 07-12-2022 04:09 م

ميركل تعترف بالتقصير في سياسة الردع حيال روسيا

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الوكيل الإخباري - اعترفت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بالتقصير في سياسة الردع حيال روسيا خلال فترة حكمها.

وفي تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية التي تصدر غدا الخميس، قالت ميركل في إشارة إلى احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014:" كان علينا أن نرد على عدوانية روسيا بشكل أسرع".

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كانت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) اتفقت آنذاك على تخصيص 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة لنفقات الدفاع.


وأعربت ميركل عن أسفها لأن ألمانيا لم تتمكن "من تحقيق هدف الـ 2% رغم الزيادة (في الميزانية)، ولأنني أيضا لم أحض على هذا الأمر كل يوم".


في المقابل، أعربت ميركل عن اعتقادها بأن الموافقة على بناء خط الغاز الألماني الروسي نورد-ستريم 2 لم يكن خطأ مشيرة إلى أن حظر المشروع كان من شأنه أن " يفاقم الأجواء مع روسيا بشكل خطير".


كما رأت ميركل أن الاعتماد الألماني على الغاز الروسي لا يرجع إلى هذا المشروع المشترك وحده، وقالت إن هذا الاعتماد يعود بالدرجة الأولى إلى قلة توريدات الغاز القادمة من النرويج وبريطانيا وهولندا.

 

البيان

 




 

 


 

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