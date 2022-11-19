اندلاع حريق في محطة تعبئة غاز بالقرب من فسيفولوجك بمقاطعة لينينغراد

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الإقليمية لمقاطعة لينينغراد، في بيان اليوم السبت، أن النيران اندلعت في محطة تعبئة الغاز بالقرب من مدينة فسيفولوجك القريبة من بطرسبورغ.

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وأشارت السلطات ، إلى أن سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ تعمل في إطفاء هذا الحريق الكبير.



وأضاف البيان: "تعمل مجموعتان من رجال الإطفاء في إخماد الحريق في محطة تعبئة غاز بالقرب من فسيفولوجك. لم ترد بعد بيانات عن وقوع ضحايا".

من جانبها قالت إدارة المنطقة، إنها لا تملك بعد المعلومات الكافية عن أسباب الحريق وعن تفاصيله. ولاحقا أفادت السلطات بأن الحريق نتج عن انفجار في خط أنابيب الغاز بين برنجاردوفكا وكوفاليفو. لا يوجد خطر على السكان ولا خطر انتشار النيران في المناطق السكنية.



وذكر شهود عيان، أنهم سمعوا دوي انفجار قوي قبل اندلاع الحريق الكبير، وتمت ملاحظة عمود من الدخان في المناطق الشمالية من بطرسبورغ.

روسيا اليوم