الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

التربية تطرح 14 عطاء لصيانة عدد من المدارس في الاردن

الحكومة تبحث عن مُشغل ومُطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق

مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تخرج المعتكفين منه

4 اصابات بتدهور مركبة على طريق إربد المفرق

استطلاع دولي: ارتفاع الأسعار مستمر ومتزايد في 2023 والسبب التغير المناخي

إضراب عام في أراضي ال48 ردا على جريمة إعدام الشهيد العصيبي

مهيدات: مؤتمر الدواء الدولي يهدف لتعزيز التكامل الصناعي العربي

الذهب عالمياً يصعد 9% خلال ربعين متتاليين

ارتفاع أسعار بعض أصناف خضار في السوق المركزي اليوم

أبو كركي يعلّق بعد الهزة الارضية التي وقعت في غور الأردن

الأحد، 02-04-2023 06:45 ص

جيولوجي يتحدث عن ظاهرة هامة تعطي إنذارا قبل وقوع الزلازل بفترة

زلزال


الوكيل الاخباري - قال الجيولوجي السوري محمد رقية إن الناس يعلمون بقدرة بعض الحيوانات الإحساس بوقوع الزلازل، فاهتم العلماء في الأقطار الزلزالية بمراقبتها داخل البيوت وفي الحظائر أو في حدائق الحيوان.

اضافة اعلان


وأكد في حديث لصحيفة "تشرين" السورية أن الأبقار والكلاب والقطط يعتريها الاضطراب قبل وقوع الزلازل ببضع ساعات، وأن أكثر الحيوانات اضطرابا هي تلك التي تعيش في الجحور بباطن الأرض كالثعابين والفئران وغيرها، ولذلك يؤكد علماء سلوك الحيوان أن لديهم نظرية تقول بإمكان اتخاذ الحيوانات كأجهزة إنذار مبكرة للزلازل.


وتحدث الجيولوجي عن أنه في زلزال سان فرانسيسكو الذي دمرها سنة 1906 نقرأ أن نباح الكلاب لم ينقطع عن المدينة قبل ساعات من الزلزال المذكور، وقتل أكثر من 50 ألف شخص.


كما أنه لا يزال الاعتقاد سائدا بأن الحيوانات أنقذت العديد من الصينيين خلال زلزال عام 1975. حيث أمر المسؤولون الصينيون في شتاء 1975، بإخلاء مدينة هايتشنغ في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية، في اليوم السابق للزلزال، بناء على تقارير عن سلوك حيواني غير عادي وتغيّرات في مستويات المياه الجوفية.


وأيضا، في زلزال القاهرة 12 أكتوبر 1992 كان أول من شعر بالزلزال الحيوانات الموجودة في حديقة الحيوان بالجيزة من السحالي، الثعابين، الزواحف الأخرى، الطاووس، الفيلة، الأسود وغيرها.


بدوره، يشير الدكتور سامي طه نقيب الأطباء البيطريين السابق في مصر بهذا الصدد إلى أن سلوكيات الحيوانات يجب دراستها بدقة، لأنها قد تفيدنا في كثير من المسائل، بما فيها التنبؤ بالزلازل، حسبما نقلت "صحيفة تشرين".


وأوضح أن أفضل الكائنات في أداء هذه المهمة هي الكلاب والخيول لأن مستواها في التفكير عال، كما أنهما الأكثر ذكاء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_4d1354674623ad77bc4892c95af538b3

رومانيا.. السكان يطالبون اللاجئين الأوكرانيين بترك منازلهم

زززز

سوريا.. وفاة مستشار ثان للحرس الثوري الإيراني بهجوم إسرائيلي

image

صور التقطت بأقمار اصطناعية تكشف وجود نشاط نووي عال في كوريا الشمالية

ظظ

الخارجية الفرنسية تؤكد مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا

58938354_303

"طالبان" تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان

64290eeb4236045e6d7ee25e

الإكوادور تعلن حالة الطوارئ

أخبار متعلقة
475696

نداءات دولية لحماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض