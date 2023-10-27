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الجمعة، 27-10-2023 07:35 ص

حاكم فلوريدا يكشف عن ترتيبات لإرسال أسلحة وذخائر للاحتلال

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الوكيل الاخباري - قال مكتب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، إن إدارته تعاقدت مع طائرات شحن لإرسال مسيرات ودروع وخوذات إلى الاحتلال وإنها تعمل على إيصال الأسلحة والذخائر من خلال أطراف خاصة.

ولم يكشف ديسانتيس سوى القليل من التفاصيل حول الشحنات، بما في ذلك مصدر المواد والأطراف الثالثة التي عملت فلوريدا معها، ولم يتضح كيف ستستخدم الذخيرة في نهاية المطاف.

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وفي حين أن القانون يسمح لولاية أميركية بإرسال مساعدات إلى حكومة أجنبية، إلا أن مصدري الذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية ومنها أنواع عديدة من الدروع الواقية، يجب عليهم الالتزام بمتطلبات رخصة التصدير الأميركية.


ولم تستجب إدارة ديسانتيس لطلبات التعليق بشأن تفاصيل شحناتها إلى الاحتلال وكذلك وزارة التجارة الأميركية التي تشرف على العديد من ضوابط التصدير المتعلقة بالذخيرة والمعدات العسكرية.


ويحاول ديسانتيس، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض السباق الرئاسي عام 2024، تصوير نفسه على أنه أقوى حليف للاحتلال في الانتخابات التمهيدية. الشرق الاوسط


 




 

 


 

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