الجامعة العربية تدعو للتصدي لأي فكر يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري - أكدت الجامعة العربية ضرورة التحرك على مختلف الجبهات إقليمياً ودولياً، للتأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، والتصدي لأي فكر يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ،اليوم الأربعاء، مع وفد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام المستشار جمال رشدي، بأن أبو الغيط اكد خلال اللقاء أهمية فتح طرق ومعابر آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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وأوضح المتحدث، أن أبو الغيط دان أعمال العنف والقتل التي تستهدف المدنيين، والعمل على ترسيخ التمسك بالحق في الحياة وبكل مفاهيم حقوق الإنسان المتراكمة منذ ما يزيد على قرن من الزمن، على أن يكون تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان بمفهوم لا يفرق بين مواطن دولي من درجة أولى ومواطن آخر من درجة ثانية.