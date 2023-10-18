الأربعاء 18-10-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يطالب بتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية

النقابات تتضامن مع غزة وتندد بالمجزرة

الأونروا في غزة: ما لدينا من اغذية يكفي لنصف يوم فقط

ولي العهد يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

التربية: تحويل مستحقات مسائي مدارس السوريين إلى البنوك

الأمير الحسن: في غزة هاشم حيث ضريح جدي تمارس إسرائيل إجرامها بترويع الآمنين

وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل 15 دقيقة

إضراب محال تجارية في عمّان تضامناً مع غزة - صور

إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة تركيا في أسرع وقت

الأمم المتحدة: الاحتلال شن 58 هجوماً على مرافق طبية في غزة

عاجل

كتائب القسام تقصف بقوة : رداً على استهداف اهالي غزة -فيديو

الأربعاء، 18-10-2023 04:11 م

الجامعة العربية تدعو للتصدي لأي فكر يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني

1684952933191-1719x1157


الوكيل الإخباري - أكدت الجامعة العربية ضرورة التحرك على مختلف الجبهات إقليمياً ودولياً، للتأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، والتصدي لأي فكر يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ،اليوم الأربعاء، مع وفد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام المستشار جمال رشدي، بأن أبو الغيط اكد خلال اللقاء أهمية فتح طرق ومعابر آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأوضح المتحدث، أن أبو الغيط دان أعمال العنف والقتل التي تستهدف المدنيين، والعمل على ترسيخ التمسك بالحق في الحياة وبكل مفاهيم حقوق الإنسان المتراكمة منذ ما يزيد على قرن من الزمن، على أن يكون تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان بمفهوم لا يفرق بين مواطن دولي من درجة أولى ومواطن آخر من درجة ثانية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3e96fe0669174530576274859ae3506c18398ad0-1

بوتين يسخر من بايدن ويدعوه لهذا الأمر !

378383

إيران تمنع تدريس الأطفال الصغار لغات أجنبية... بينها "العربية"

652fb9eb4c59b720d20ab7bb

السيسي يعلن الحداد 3 أيام في جميع أنحاء مصر

000_32B338R

إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة تركيا في أسرع وقت

doc-33yd74y-1697626649

إخلاء 6 مطارات في فرنسا بعد تلقي تهديدات

652fa2054c59b72d19759e0c

رئيس وزراء العراق الأسبق يطالب بانسحاب القوات الأمريكية من بلاده

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-10-15 at 4.55.03 PM

السيسي لبلينكن: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي

25

الاحتلال يُعلن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة

2164637

طوفان الأقصى تكشف نظرة الغرب "العوراء" لما يحدث في فلسطين

nDA1HqPwO31jNcqkvvlslENkeSaYK8CW4VsrAVL8

قطر: نحمل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد

52023311151843991684

الخارجية السعودية تصدر بياناً حول عملية طوفان الاقصى

45

بيان مصري بعد عملية طوفان الاقصى