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الأحد، 03-12-2023 02:03 م

حالة تأهب قصوى في إيطاليا.. فيديو يكشف مخاوف من انهيار "برج مائل"

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الويكل الإخباري- رغم ثبات برج غاريسيندا "المائل" في إيطاليا منذ نحو 1000 عام، إلا أن السلطات الإيطالية بدأت بوضع خطط للحماية بسبب مخاوف من "انهيار مفاجئ وغير متوقع للبرج".

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طوق معدني حول البرج
وحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، جعلت حالة البرج مجلس مدينة بولونيا في حالة تأهب، حيث ستتم إقامة طوق معدني وقائي للحماية من "الحطام الذي قد ينتج عن الانهيار المحتمل، للحد من ضعف المباني المحيطة أو تعرُّض السكان".
وسيتم تثبيت طوق الحماية على الأرض، وسيتضمن شبكات حماية مخصّصة للانهيارات الصخرية مصنوعة من المعدن.


وحسب صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، التحذير من احتمال الانهيار أصدرته لجنة علمية متخصصة تراقب غاريسيندا وأساساته منذ 2019 وهو أحد "البرجين التوأم"، حيث يعتقد الخبراء أن شروط السلامة لم تعد متوافرة للعمل ضمن نطاق البرج أو حوله.


تفكك للحجر واتساع شقوق
وكشفت مراقبة البرج عن "اتجاه غير متوقع ومتسارع للضغط الساحق" عند قاعدته، مع تفكك تدريجي للحجر المستخدم لكسوة القاعدة واتساع الشقوق في الطوب، وهو ما دفع إلى وقف أعمال ترميم كانت قائمة بالفعل، والتوجه لفرض منطقة حظر.


وقالت متحدث لـ"سي إن إن": "البرج ليس على وشك الانهيار الفوري"، لكن "نحن نتصرف كما لو كان السيناريو الأسوأ، لكن هذا لا يعني أنه سيحدث".


وأضاف، أن الاحتياطات حالياً في حالة تأهب "أصفر وليس أحمر حيث يكون الانهيار وشيكاً.. لا أحد يعرف متى يمكن أن يكون ذلك.. قد يكون خلال ثلاثة أشهر أو 10 سنوات أو 20 عاماً".


 




 

 


 

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