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الجمعة، 26-08-2022 11:54 ص

تقرير: موجة الحر القياسية في أوروبا ستصبح الصيف المعتاد بحلول 2035

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الوكيل الإخباري - قال تقرير أصدره مركز هادلي البريطاني للأرصاد الجوية، إن موجة الحر التي شهدتها أوروبا وحطمت الأرقام القياسية سوف تصبح الصيف العادي في أقل من 15 عاما.

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ونقلت عديد وسائل الإعلام البريطانية اليوم الجمعة، نقلا عن التقرير، أنه بحلول نهاية القرن سوف يكون الصيف النموذجي أشد حرارة بواقع أربع درجات مئوية أعلى من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

 

ودعا التقرير إلى سرعة خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، واتخاذ إجراءات لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ووضع خطة لإعادة تجميد المحيط المتجمد الشمالي.

 

بترا

 




 

 


 

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