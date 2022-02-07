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الإثنين، 07-02-2022 09:35 ص

حرس الحدود التونسي ينقذ أكثر من 160 مهاجرا من الغرق

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الوكيل الإخباري-تمكنت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي، أمس الأحد، من إنقاذ 163 مهاجرا غير شرعي من الغرق، كانوا يحاولون الإبحار في اتجاه السواحل الإيطالية.

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وأعلنت وزارة الدفاع التونسية في بيان أن عملية الإنقاذ تمت قبالة سواحل منطقة "اللوزة" بولاية صفاقس في جنوب شرق البلاد.


وقالت الوزارة إن المهاجرين هم تونسيون بينهم مغربي واحد، و16 طفلا كانوا على متن قارب على بعد 12 كيلومترا جنوب شرق منطقة اللوزة.


وأشارت إلى أن المهاجرين أفادوا في أثناء التحقيق معهم بأنهم أبحروا قبل يومين من سواحل مدينة صفاقس بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه السواحل الإيطالية.

 

روسيا اليوم

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