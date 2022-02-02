تجمدوا من البرد.. تركيا تعلن وفاة 12 مهاجرا عند حدود اليونان

الوكيل الإخباري-حملت تركيا السلطات اليونانية المسؤولية عن وفاة 12 مهاجرا جراء البرد عند الحدود بين الدولتين.
واتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء، حرس الحدود اليوناني بالتصدي لـ22 مهاجرا حاولوا عبور الحدود وتجريدهم من الملابس والأحذية وإبعادهم، مشيرا إلى أن 12 من هؤلاء توفوا جراء البرد.
📆 02.02.2022— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022
📍 Greece Ipsala Border
12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.
EU is remediless, weak and void of humane feelings.
Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB
ونشر صويلو على حسابه في "تويتر" صورا أعلنت السلطات التركية أنها التقطت قرب مدينة إيبسالا الحدودية في غرب البلاد.
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