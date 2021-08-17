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الثلاثاء، 17-08-2021 09:05 م

حرس من الحدود البيلاروسي يجتازون حدود ليتوانيا

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الوكيل الإخباري - ذكر حرس الحدود في ليتوانيا أن 12 فردا من حرس الحدود البيلاروس ببزات خاصة، دخلوا الأراضي الليتوانية بشكل غير قانوني اليوم لملاحقة 35 مهاجرا عراقيا.

وقال المتحدث باسم خدمة حرس الحدود روكاس بوكينسكاس إن "الضباط الـ12 دخلوا أراضي ليتوانيا أثناء دفع مجموعة من 35 مهاجرا عراقيا"، وأنهم "غادروا المنطقة بعد عدة دقائق بعد أن أبلغهم حرس الحدود الليتوانيون مرارا بأنهم انتهكوا الحدود".

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وقالت وزارة الداخلية في البلاد من خلال منفصل إن ليتوانيا ستزيد من دورياتها على الحدود ردا على ذلك.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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