الخميس 29-07-2021
الوكيل الاخباري

العودات: موقفنا واضح من الأزمة السورية

وزير السياحة: نسعى لاستثمار وضع السلط على قائمة التراث العالمي

وزير فلسطيني: الدور الأردني في حي الشيخ جراح يدعم الموقف القانوني لأصحاب المنازل

الإحصاءات: مسح للاستثمار الأجنبي لأول مرة منذ 2009

الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

الأعيان يبحث مع وزير العمل العراقي التعاون المشترك

الألكسو تهنئ الأردن بتسجيل السلط على قائمة التراث العالمي

صورة تثير قلق الأردنيين وتساؤلات : هل سيعود الحظر الشامل ؟ - شاهد

ولي العهد يفتتح المرحلة الثانية من مشروع صوامع العقبة الخميس

الدفاع المدني: نعول على وعي المواطن

الخميس، 29-07-2021 02:04 م

بيسكوف يعلق على تفاقم الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية

5eba98964c59b766eb15e461


الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الكرملين على علم بتفاقم الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وإن موسكو تعمل مع الطرفين.

اضافة اعلان


وأضاف بيسكوف، خلال رده على سؤال حول هل موسكو مستعدة لوضع الحدود الأرمنية تحت حمايتها ولا تخشى تفاقم العلاقات مع أذربيجان بسبب ذلك "نحن نعلم أن الوضع تأزم بالأمس على الحدود الأرمنية- الأذربيجانية. كما تعلمون بذل الجانب الروسي، جهودا كبيرة لاستعادة وقف إطلاق النار. ولا يزال العمل مستمرا في هذا المجال".


وأكد، أن "موسكو تتابع اتصالاتها مع يريفان وباكو، من أجل ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقيات الثلاثية".


واقترح القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، نشر نقاط ارتكاز عسكرية لقوات حرس الحدود الروسية، على طول الحدود مع أذربيجان.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Egypt-police-on-high-alert-ahead-of-Christmas-and-New-Year-celebrations

الأمن المصري ينتشر بعد اندلاع معركة عنيفة وسقوط ضحايا - صور

61027fc842360410df4adb75

أمير قطر يصدر قرارات بتعيين سفراء جدد لعدة دول

6102838b42360410c8664c27

وزير مصري سابق يحذر من خطأ قد يؤدي إلى كارثة بسبب سد النهضة

Capture-2

أمير قطر يصدر قانوناً بشأن مجلس الشورى

1429f442-32af-43d6-a1e0-0414b09845ee

الفيضانات تشرد الآلاف بمخيمات الروهينغيا في بنغلاديش

thumbs_b_c_4713b274544bc2c98cb43930e1c594df

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

أخبار متعلقة
2021-07-28_06-54-10_998569-scaled-e1627451666276

أرمينيا تعلن مصرع 3 جنود في اشتباكات على الحدود مع أذربيجان

07-24-21-7572327

روسيا وطاجيكستان تناقشان الوضع على الحدود الأفغانية الطاجيكية

16043124324286021

أذربيجان تتهم أرمينيا باستهداف مواقعها على طول الحدود

resize

4 مقاتلات روسية تبعد 3 قاذفات أمريكية عن حدود روسيا

1613460874_article

ليبيا تعلن إغلاق الحدود البرية والجوية مع تونس

60e58e124236040d5970059b

عودة مئات الجنود الأفغان لبلادهم بعد فرارهم من طالبان