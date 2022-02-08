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الثلاثاء، 08-02-2022 02:00 م

حريق هائل يلتهم سفن صيد جنوب إيران

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الوكيل الإخباري-اندلع حريق هائل في ميناء عسلوية بجنوب إيران، فجر اليوم الثلاثاء، والتهمت النيران 7 سفن صيد، دون وقوع خسائر بشرية.

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وفي تصريحات لوكالة "تسنيم"، قال علي رحماني، نائب محافظ عسلوية، إن "الحريق وقع في الساعة 3:17 من صباح اليوم، وبدأت عملية الإطفاء على الفور"، لافتا إلى أنه "تم إرسال العديد من سيارات الإطفاء إلى الرصيف البحري، وبعد 4 ساعات من الجهد تم احتواء الحريق وإخماده". 


وأشار إلى أن العمق الضحل للرصيف شكل مشكلة كبيرة لهم بعملية الإخماد، وأوضح قائلا: "هذا جعل من المستحيل على سفينة الإطفاء، التابعة لإدارة الموانئ والبحرية، المشاركة في السيطرة على الحريق"، لافتا إلى أن "لسفينة الإطفاء دورا مهما في السيطرة على الحريق في الأرصفة ، لكن يجب ألا يقل عمق البحر عن 7 أمتار".


وأكد وكيل محافظ عسلوية للشؤون المدنية والتخطيط أنه لم يصب أحد بجروح في الحريق، وأضاف: "للأسف ، احترقت 7 سفن تجارية وسفن شحن بنسبة 100٪ في هذا الحريق".


وتمت الإشارة إلى أن الرياح تسببت بانتشار الحريق، وأن السبب الرئيس وراء الحريق ما زال لم يتضح، كما أن السلطات تعمل على تحديد الخسائر بصورة دقيقة.

 


روسيا اليوم

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