ايران .. حريق ضخم في سوق تاريخية بطهران-فيديو

الوكيل الإخباري-أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن اندلاع حريق كبير في سوق الأحذية بالعاصمة طهران، دون الكشف عن إصابات.

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ونشرت وكالة أنباء "فارس" مقطع فيديو يوثق الحريق، مشيرة إلى أن قوات من عدة مراكز إطفاء تعمل على إخماد النيران.



ووقع الحريق في سوق الأحذية ببازار طهران عند حدود الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في طهران، وشمل نحو 30 من المحال التجارية، في حين تمت السيطرة عليه وعمليات الإطفاء ما زالت مستمرة، بينما أسباب اندلاعه ما زالت غير معلومة، كما أن الدفاع المدني لم يعلن بعد عن عدد الإصابات المحتملة.



تجدر الإشارة إلى أن الحريق وقع في جزء من بازار طهران يسمى تاريخيا سوق الحذائين، لكن المحال التجارية التي توجد فيه حاليا هي للأدوات المنزلية.









نیروهای چند ایستگاه عملیاتی آتش‌نشانی در حال مهار حریق هستند. وقوع آتش سوزی گسترده در بازار کفاش‌های تهران‌نیروهای چند ایستگاه عملیاتی آتش‌نشانی در حال مهار حریق هستند. pic.twitter.com/2K9EJSgSrH February 12, 2022

روسيا اليوم