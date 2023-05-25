حريق هائل بمبنى في سيدني

الوكيل الإخباري- اندلع حريق هائل في مبنى في منطقة Surry Hills وسط سيدني بأستراليا، فيما عملت فرق الإطفاء والدفاع المدني على إجلاء ما لا يقل عن 50 شخصا من المبنى.



وأظهرت صور ومقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب الضخمة من المبنى، الذي يقع قرب أكثر محطات القطارات ازدحاما في سيدني، فيما انتشرت سحب الدخان فوق المدينة.

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هذا وحضرت فرق الإنقاذ إلى موقع الحريق، وعملت على إجلاء الأشخاص المتواجدين في المبنى الذي يقع بين عشرات الأبراج الشاهقة، فيما لا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق المستعر.

كما أغلقت الشرطة عددا من الطرقات المحيطة بموقع الحريق، وطلبت من سائقي السيارات تجنب المنطقة.

روسيا اليوم