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الأربعاء، 31-01-2024 12:13 م

حزب الله اللبناني ينشر خريطة العمليات العسكرية التي نفذها على مواقع إسرائيلية يوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني فجر اليوم الأربعاء خريطة العمليات العسكرية التي نفذها يوم الثلاثاء على مواقع إسرائيلية.

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وقال حزب الله في البيان المرفق مع الخريطة إنه استهدف مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين في القطاعين الشرقي والغربي.


- القطاع الشرقي 
- الساعة 13:15: قوة القناصة في المقاومة الإسلاميّة استهدفت تجهيزات تجسسية إسرائيلية مقابل قرية الوزاني.


- الساعة 20:10: استهداف مبنى يتموضع فيه جنود إسرائيليون في مستعمرة المطلّة كرد على الإعتداءات على القرى والمنازل المدنية وآخرها في بلدة الخيام.


- القطاع الغربي

- الساعة 11:35: استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخيّة.


- الساعة 18:03: استهداف تجمّع لجنود إسرائيليين في حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية.

- الساعة 20:50: استهداف موقع الضهيرة بصاروخ بركان.
وأكد الحزب في بيانه أن الإصابات كانت مباشرة وأصابت أهدافها.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.


وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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