الاستخبارات الأمريكية تحذر من "تنفيذ" حزب الله هجمات في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - أفادت مجلة "بوليتيكو" بأن مسؤولين في وكالات الاستخبارات الأمريكية، حذروا من خطر قيام حزب الله "بمهاجمة الولايات المتحدة".



وقال مسؤولان استخباراتيان إن "قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة تتجاوز قدرة أي جماعة أخرى بما في ذلك تنظيم داعش".

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كما أفاد مسؤولون مطلعون بأن تقديرات وكالات الاستخبارات تشير إلى "تزايد خطر قيام حزب الله بمهاجمة الأمريكيين في الشرق الأوسط، بل شن هجوم داخل أمريكا نفسها"، كاشفين أن "بيانات الاستخبارات تشير إلى أن حزب الله قد يفكر في مهاجمة القوات الأمريكية أو الموظفين الدبلوماسيين في الخارج".



وقال أحد المسؤولين: "يمكن لحزب الله الاستفادة من القدرة التي يمتلكها... لوضع الناس في أماكن للقيام بشيء ما"، مشددا على أنه "أمر يدعو إلى القلق".

RT