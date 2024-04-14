حزب الله يعلن استهداف مواقع نفح ويردن وكيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني قبل قليل عن استهداف جديد لمواقع نفح ويردن وكيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وقال الحزب في بيان أن القصف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عددًا من القرى والبلدات الآمنة وآخرها الخيام وكفركلا ووقوع عدد من الشهداء والجرحى المدنيين".
RT
من جهته أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بسلسلة غارات استهدفت مرتفعات اقليم التفاح جنوب لبنان، كما شن غارة مستهدفا بصاروخين بلدة الخيام جنوب لبنان