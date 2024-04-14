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الأحد، 14-04-2024 08:14 ص

حزب الله يعلن استهداف مواقع نفح ويردن وكيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ

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الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني قبل قليل عن استهداف جديد لمواقع نفح ويردن وكيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا.

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وقال الحزب في بيان أن القصف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عددًا من القرى والبلدات الآمنة وآخرها الخيام وكفركلا ‏ووقوع عدد من الشهداء والجرحى المدنيين".


من جهته أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بسلسلة غارات استهدفت مرتفعات اقليم التفاح جنوب لبنان، كما شن غارة مستهدفا بصاروخين بلدة الخيام جنوب لبنان

RT

 




 

 


 

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