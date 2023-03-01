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الأربعاء، 01-03-2023 06:33 ص

حفرة عميقة غامضة تظهر في لبنان

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الوكيل الإخباري - اكتشف راع في المنطقة الواقعة بين بلدتي ريحا وبرقا في قضاء بعلبك بلبنان، حفرة عملاقة يزيد عمقها عن 12 مترا.

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وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن رئيس بلدية بشوات القريبة من البلدتين، حميد كيروز، تفقد موقع الحفر، وناشد إدارة الكوارث تكليف اختصاصيين جيولوجيين لفحص المكان.


كذلك دعا كيروز إلى تحديد الجيولوجيين للأسباب التي أدت إلى ظهور مثل هذه الهوة العميقة، والمبادرة إلى إقامة سياج على دائرة قطرها 20 مترا حفاظا على السلامة العامة.


حفرة تركيا الغامضة
وخلال الأيام الماضية التي أعقبت الزلازل الكارثية، رصدت الكثير من الظواهر التي لم يوجد لها تفسير دقيق حتى اليوم، ومن هذه الظواهر ما اكتشف في مدينة قونية التركية، بمنطقة الرشادية.


حيث شوهدت حفرة عملاقة تشكلت فجأة في الأرض بعمق يصل إلى 12 مترا، ما أثار المخاوف والحيرة من ارتباطها بالزلزال والهزات التي ضربت تركيا على مدى الأسبوعين الماضيين.


وفي تعليق للوكالة التركية على الظاهرة الغريبة، قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في "جامعة قونية التقنية" فتح الله أرك: "الحفرة تشكلت من قبل وظهرت للعيان بعد حوالي 20 يوما من الزلازل الكبيرة، ربما كانت هذه الحفرة جاهزة للانهيار وربما حدثت أثناء الزلزال".


وتابع قائلا: "ربما انهار سطح هذه الحفرة المشكلة سابقا بفعل الزلزال مع الاهتزاز الذي حصل، نعم يمكن ربط حصول الحفر مع الزلزال في بعض الأماكن، لكننا لم نجد هنا أي دليل واضح على حصولها بسبب الزلزال".


ويقول يوسف جولتكين، صاحب الحقل الذي تشكلت فيه الحفرة إنه "من المحتمل أن تكون الحفرة قد تكونت قبل أيام قليلة، حيث غالبا ما تكون لدينا حفر هنا".
وأضاف: "لا نعرف إذا كانت هذه الحفر ستستمر، لقد اعتدنا عليها، لكن الناس الذين يرونها للمرة الأولى يخافون".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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