حقيقة تعرض ليبيا إلى عاصفة أشد من دانيال

الوكيل الإخباري - نفى مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية محي الدين علي، ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن خطر تعرض السواحل الشرقية لليبيا لعاصفة ممطر جديدة، قد تكون أعنف من عاصفة دانيال التي ضربت المنطقة نفسها مخلفة ضحايا ومفقودين.

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وبين علي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، أن تلك الصفحات تحدثت بشكل مغلوط عن تشكل منخفض جوي فوق جزيرة قبرص، قد يتحرك جنوبا باتجاه السواحل الليبية مطلع الأسبوع المقبل متسببا في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.



وقال:" أنه لا توجد أي تقلبات جوية تذكر ستتعرض لها ليبيا حتى يوم الإثنين المقبل.

