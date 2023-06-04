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الأحد، 04-06-2023 12:53 م

خبير تركي: وزير الخارجية الجديد كان يدير الملف السوري

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الوكيل الإخباري - قال المحلل السياسي التركي أيدين سيزير، إنه لن تحدث أية تغييرات سلبية في علاقات تركيا مع روسيا بعد تشكيل حكومة تركية جديدة وتغيير وزير الخارجية فيها.

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الليلة الماضية، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشكيلة الحكومة الجديدة وتبين أنه لا يوجد فيها أي وزراء تقريبا من التشكيلة السابقة.

وقدم أردوغان وزراءه الجدد في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، وأعلن تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس، وكذلك تعيين رئيس الاستخبارات - MİT ، هاكان فيدان (55 عاما) في منصب وزير الخارجية بالحكومة الجديدة.


وأضاف الخبير: "ترأس فيدان جهاز الاستخبارات لفترة طويلة، وهو الشخص المهيمن في العلاقات بين تركيا وروسيا الاتحادية، وكذلك بين تركيا وسوريا.

وحضر فيدان كل لقاءات أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع المسؤولين الروس. اسمحوا لي أن أذكركم أن بوتين استقبل في فترة سابقة وفدا يتألف من فيدان وتشاووش أوغلو ووزير الدفاع السابق خلوصي أكار، لذلك يمكن القول إن الرئيس بوتين وكذلك المسؤولين الروس يعرفون جيدا وزير الخارجية التركي الجديد".


ونوه الخبير السياسي التركي، بأن فيدان من الذين يقودون الحوار مع المخابرات السورية منذ فترة طويلة، وكان المشرف على إدارة الملف السوري في القيادة التركية.


وقال سيزير: "لا أتوقع أي تغييرات في سياسة تركيا في العلاقات مع روسيا بسبب تغيير وزير الخارجية، لأن هاكان فيدان من أقرب المقربين لأردوغان ويحظى بثقته، لذلك يمكن الافتراض أن السياسة التركية تجاه روسيا ستستمر كما في السابق".


وأشار سيزير إلى أنه من المتوقع أن يتم تعيين الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في منصب رئيس الاستخبارات التركية MİT.

 

RT

 




 

 


 

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