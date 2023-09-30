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السبت، 30-09-2023 03:49 م

خبير: خياران لا ثالث لهما أمام زيلينكسي

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الوكيل الإخباري - أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون أن أوكرانيا أمام خيارين اثنين فقط، أن تستسلم، أو تزول عن الوجود لأن الحل لن يتم إلا بشروط روسيا.

وقال جونسون في حديث لقناة Judging Freedom على "يوتيوب": "خطة زيلينسكي للسلام من 10 بنود لن تنجح. يريد أن تسحب روسيا قواتها بالكامل وأن تسلم (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين إلى المحكمة، وأن تدفع تعويضات للأوكرانيين. هذا ليس اقتراحا جديا".

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وأشار إلى أن الخطة الأوكرانية لن يتم تنفيذها أبدا، مضيفا أن النزاع لن ينتهي إلا بشروط روسيا.


وأكد أن هناك خيارين فقط أمام القيادة الأوكرانية، أن تستسلم أو تسمح بزوال أوكرانيا عن الوجود.


وتابع: "هذان هما الخياران الوحيدان".


وأجرى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، الخميس الماضي.


وأيد ستولتنبرغ "خطة زيلينسكي" للسلام، متوعدا من جديد بدعم أوكرانيا طالما كان هذا ضروريا".


من جهته قال زيلينسكي المحادثات إن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هو مسألة وقت.

 

RT

 




 

 


 

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