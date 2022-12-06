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الثلاثاء، 06-12-2022 04:11 م

خبير روسي يوضح حيثيات ثوران بركان سترومبولي في جنوب إيطاليا

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الوكيل الاخباري- أعلن أليكسي سوبسيفيتش، مدير مختبر الجيوفيزياء التطبيقية وعلم البراكين في معهد فيزياء الأرض التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن ثوران بركان سترومبولي هو ظاهرة طبيعية.

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ويشير عالم الجيوفيزياء، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أن ثوران بركان سترومبولي بجنوب إيطاليا لم يثيرها أي محفز. ووفقا للسكان المحليين تسبب ثوران البركان في حدوث تسونامي وأمواج ارتفاعها 1.5 متر.

ويقول: "ثوران البركان بدأ قبل أشهر، وهذه ظاهرة طبيعية، لا يثيرها أي شيء. ثوران البركان بدأ في الصيف، أي أن هذه ليست الحمم البركانية الأولى التي تتدفق. وهذه الحالة تتكرر دائما، لأن شكله المخروطي حاد جدا، لذلك يسبب أحيانا تسونامي أيضا".

ويؤكد الخبير أن ليس هناك في الوقت الحاضر أي نشاط بركاني شاذ على كوكب الأرض.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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