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الإثنين، 17-07-2023 12:36 م

خبير عسكري يتحدث عن الأثر البريطاني المحتمل في هجوم جسر القرم

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الوكيل الاخباري- لم يستبعد الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف تورط الخدمات الخاصة البريطانية في الهجوم الذي استهدف جسر القرم فجر اليوم الاثنين.

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وقال ليونكوف  إن التحضيرات لتفجير الجسر يحتمل أنها قامت بها الأجهزة المختصة البريطانية، وبالتحديد "خدمة القوارب الخاصة" SBS التابعة للبحرية الملكية البريطانية.

وأضاف ليونكوف: "كمية المتفجرات التي أدت إلى انفجار بهذه القوة، يمكن أن تحملها دراجة مائية تم تحويلها إلى مسيرة انتحارية، وتوجه عبر نظام  GPS. ومن المعروف أنه تزامنا مع الحادث كانت هناك طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار تحلق فوق البحر الأسود".

وفقا لليونكوف، فإن هذه الدراجات المائية قادرة على قطع مسافات طويلة دون أن يرصدها أحد تقريبا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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