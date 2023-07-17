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الإثنين، 17-07-2023 09:50 ص

وسائل إعلام أوكرانية: تورط أجهزة الأمن والبحرية في حادث القرم

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة RBC ومجلة "أوبوزريفاتل" الأوكرانيتان بأن جهاز الأمن الأوكراني والبحرية الأوكرانية استخدما مركبات بحرية مسيرة للهجوم على جسر القرم.

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جاء ذلك نقلا عن مصادر في أجهزة الأمن الأوكرانية، صرحت بأن جهاز الأمن الأوكراني والقوات البحرية الأوكرانية قد يكونان متورطين في حادث الهجوم على جسر القرم باستخدام مركبات بحرية مسيرة.

وكانت المديرية الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية قد رفضت في وقت سابق التعليق على الحادث.

وقد أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف فجر اليوم الاثنين أن حركة المرور على جسر القرم قد توقفت بسبب حادث طارئ دون تحديد طبيعته، فيما أفادت تقارير رسمية لاحقا بمقتل شخصين جراء الحادث.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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