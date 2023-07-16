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الأحد، 16-07-2023 04:46 م

خبير: واشنطن قد توافق على تسوية النزاع بشروط روسيا متجاهلة مصالح زيلينسكي

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الوكيل الإخباري- قال العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، وهو مستشار سابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة قد تقبل بتسوية النزاع الأوكراني بشروط روسيا، متجاهلة مصالح فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف الخبير: "سينتهي النزاع في أوكرانيا عندما يوجه الرئيس الأمريكي رسالة إلى موسكو <...> سنسحب الوحدة العسكرية بأكملها، وسنوقف جميع شحنات الأسلحة للقوات الأوكرانية".

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ووفقا للضابط المتقاعد، ستتعلق نتيجة الأزمة الأوكرانية بالمفاوضات الروسية- الأمريكية.

وشدد ماكغريغور على أن البيت الأبيض، سيعترف حتما في النهاية وخلافا لتوقعات زيلينسكي بأن الأراضي التي فقدها أصبحت روسية.

وقال: "هذا أكثر ما يخشاه زيلينسكي. سيؤدي ذلك إلى إبطال كل وعوده (حول حدود عام 1991) وهي التي جلبت الكثير من الدعم داخل أوكرانيا".

 




 

 


 

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