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الثلاثاء، 20-06-2023 04:09 م

بوريل: الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الموارد اللازمة لإنتاج الذخائر

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الوكيل الإخباري - صرح المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي لا يملك ما يكفي من الموارد لإنتاج الكمية المطلوبة من الذخيرة لأوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لبوريل حيث تم تقديم الاستراتيجية الأوروبية لضمان الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، والتي تنص على تطوير تدابير لحماية سلاسل التوريد للموارد الحيوية، وتابع بوريل: "اليوم، بصفتي ممثل الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع، أدرك أنه من أجل إنتاج كمية الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا، ليس لدينا ما يكفي من المواد الحيوية".

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RT

 




 

 


 

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