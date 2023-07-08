نائب في الدوما: زيلينسكي سيتوسل في قمة الناتو من أجل الأسلحة

الوكيل الإخباري- رجّح عضو مجلس الدوما الروسي دميتري بيليك، أن فلاديمير زيلينسكي سيتوسل في قمة الناتو المقبلة من أجل منحه المزيد من الأسلحة بعد فشل هجوم قواته المضاد وخسائرها الفادحة.



وأضاف: "من الواضح أن هجوم قوات كييف المضاد لم يسر وفقا لخطة الرعاة الغربيين، حيث تكبدت أوكرانيا خسائر مادية فادحة وهذه أموال ضائعة بالنسبة للغرب، لذلك لدى زيلينسكي شيء واحد فقط ليفعله وهو الجثو على ركبتيه والتوسل في القمة حتى يتمكنوا من رمي المزيد من الدبابات والمدفعية له".

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وستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس قمة حلف شمال الأطلسي السنوية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، فيما لم يعلن بعد إن كان زيلينسكي سيحضر القمة.

روسيا اليوم